Deha Bilimlier Senegalli hayranıyla 'Diyarbekir Yolunda' dedi

Kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri sevilen şarkısı "Hançer" ile selamlayan Deha Bilimlier ses ve sahne şovuyla mest etti. Sevilen parçaları art arda seslendiren Bilimlier, hayranlarının istek parçalarını da geri çevirmedi. Özellikle Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısında konuklar, ünlü şarkıcıyı ayakta alkışladılar.

Sahnesinin son kısmında hareketli şarkılar söyleyen Deha Bilimlier, kendisini dinlemeye gelen Senagalli misafiri sahnesine davet etti. Senegalli hayranı ile "Diyarbekir Yoluna" şarkısını birlikte seslendiren Bilimlier aynı zamanda da halay çekti. Ünlü şarkıcı parça sonrasında kendisini dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen misafirlere teşekkür etti.



Öte yandan iş dünyasından Erdinç Acar yeğenleri Eremcan Acar ve Mete Acar ile birlikte ünlü şarkıcıyı dinlediler. Performansını "Tanrım" şarkısı ile bitiren Bilimlier alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

