Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli dizide Prens'in meşhur repliğini kullandı! Giray Altınok'dan övgü yağdı

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli Deha dizisinde Devran rolü ile ekranlara döndü. Deha'nın ilk bölümünde bir sahnede Prens dizisinin bir repliğini kullanan İynemli'ye Prens'in başrolü Giray Altınok'tan övgü yağdı.

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli 22 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına merhaba diyen Deha'da, Prens'ten bir replik kullanmıştı.

Aras Bulut İynemli bu repliği kullanmak için önce Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'tan izin almış.

Prens'in başrol oyuncusu Giray Altınok bu sahneyi X hesabında paylaşarak Aras Bulut İynemli'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Tüm yeteneğinin yanında -bence hiç de gerek olmadığı halde- dizide bu cümleyi kullanmak istediğini söylemek için arayacak kadar zarif ve alçakgönüllü de bir insandır kendisi.

Hayranıyız, razıyız 🫶🫂 pic.twitter.com/dRCdGk5IF0