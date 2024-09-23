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  4. Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli dizide Prens'in meşhur repliğini kullandı! Giray Altınok'dan övgü yağdı

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli dizide Prens'in meşhur repliğini kullandı! Giray Altınok'dan övgü yağdı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
23.09.2024 20:23
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Show Tv'nin yeni dizisi Deha'da Devran karakterine rol veren Aras Bulut İynemli dizinin ilk bölümünde Prens dizisinin meşhur bir repliğini kullandı. Prens'in yıldızı Giray Altınok o repliği kullanmak için kendisine ulaşan Aras Bulut İynemli'yi övmelere doyamadı.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli dizide Prens'in meşhur repliğini kullandı! Giray Altınok'dan övgü yağdı

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli Deha dizisinde Devran rolü ile ekranlara döndü. Deha'nın ilk bölümünde bir sahnede Prens dizisinin bir repliğini kullanan İynemli'ye Prens'in başrolü Giray Altınok'tan övgü yağdı.

DEHA'DAN PRENS GÖNDERMESİ

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli 22 Eylül Pazar akşamı yayın hayatına merhaba diyen Deha'da, Prens'ten bir replik kullanmıştı.

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Aras Bulut İynemli bu repliği kullanmak için önce Prens dizisinin yıldızı Giray Altınok'tan izin almış.

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Prens'in başrol oyuncusu Giray Altınok bu sahneyi X hesabında paylaşarak Aras Bulut İynemli'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

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Show TV Aras Bulut İynemli
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