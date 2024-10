Deha'nın İmre'si Melis Sezen kardeşi Polat Sezen'i paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her paylaşımı, her açıklaması ve her adımıyla olay olan ünlü isim bu defa kardeşi Polat Sezen ile gündem oldu.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Melis Sezen kardeşinin doğum gününü kutladı. Instagram hesabından kardeşiyle birlikte çocukluk fotoğrafını paylaşan Melis Sezen şu notu düştü:

'Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep çok mutlu ol yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanıbaşında olsun hep. Seni çok seviyorum sağlıkla mutlulukla birlikte şahane yaşlara.'

Melis Sezen daha sonra kardeşi ile daha yakın tarihli bir karesini de paylaştı. Ünlü ismin kardeşi ile bu karesi kısa sürede gündem oldu.

Sezen'in kardeşine sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'hiç benzemiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.