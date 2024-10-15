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  4. Deha'nın İmre'si Melis Sezen kardeşi Polat Sezen'i paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Deha'nın İmre'si Melis Sezen kardeşi Polat Sezen'i paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 15:59
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Şimdilerde; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa kardeşi Polat Sezen'i paylaştı. Ünlü ismin kardeşi ile pozu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen kardeşi Polat Sezen'i paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Melis Sezen, şimdilerde Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Her paylaşımı, her açıklaması ve her adımıyla olay olan ünlü isim bu defa kardeşi Polat Sezen ile gündem oldu.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Melis Sezen kardeşinin doğum gününü kutladı. Instagram hesabından kardeşiyle birlikte çocukluk fotoğrafını paylaşan Melis Sezen şu notu düştü:

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'Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep çok mutlu ol yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanıbaşında olsun hep. Seni çok seviyorum sağlıkla mutlulukla birlikte şahane yaşlara.'

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Melis Sezen daha sonra kardeşi ile daha yakın tarihli bir karesini de paylaştı. Ünlü ismin kardeşi ile bu karesi kısa sürede gündem oldu.

Sezen'in kardeşine sosyal medyada; 'çok yakışıklı', 'hiç benzemiyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

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Melis Sezen
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