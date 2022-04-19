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  4. Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince içeri girip şefi silahla vurdu

Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince içeri girip şefi silahla vurdu

19.04.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki sabırsız müşteri Federico Pecorale, İtalya'nın Pescara kentindeki bir pizza restoranına gitti. Siparişini verdikten sonra dışarıdaki bir masada bekleyen Pecorale, yemeğinin geciktiğini söyleyerek dükkanın içine girdi. Siparişinin hemen hazır olmasını istediğini belirten Pecorale, biraz daha beklemesi gerektiğini söylenmesi üzerine 23 yaşındaki restoranın şefi Yelfri Guzman’a silahını doğrultarak 4 el ateş etti.

İtalya'nın Pescara kentindeki bir pizza restoranında yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Federico Pecorale isimli bir müşteri sipariş ettiği yemeğin uzun süre gelmemesi üzerine öfkelenerek yerinden kalkıp şefle görüşmek istediğini belirtti. Güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği görüntülerde Pecorale, şefe 4 el ateş etti. İki yaşındaki bir erkek çocuk babası ve aslen Dominikli olan şef ameliyat oldu. Şu anda ise hastanede tedavisi sürüyor.

‘Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun! dediler ama …‘Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun! dediler ama …

AKRABALARINA SIĞINDI

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Yaşananların ardından olay yerinden bir taksiyle kaçan Pecorale, ülkenin sınırında yaşayan akrabalarına sığındı. Polis, şüpheliyi Pesaro ve Urbino eyaletlerindeki A14 otoyolu üzerindeki bir benzin istasyonunda tutukladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, olayda kullanılmış olduğu düşünülen yarı otomatik bir tabanca ele geçirildi.

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23 yaşındaki şef yerel basına yaptığı açıklamada, “Öldüğümü düşündüm. Çok korktum ve o anlarda sadece dua edebildiğimi hatırlıyorum. Öfkesini neyin ateşlediğini anlamadım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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