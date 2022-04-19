Dehşet anları kamerada! Yemek siparişi gecikince içeri girip şefi silahla vurdu

İtalya'nın Pescara kentindeki bir pizza restoranında yaşanan olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Federico Pecorale isimli bir müşteri sipariş ettiği yemeğin uzun süre gelmemesi üzerine öfkelenerek yerinden kalkıp şefle görüşmek istediğini belirtti. Güvenlik kameralarının anbean kayıt ettiği görüntülerde Pecorale, şefe 4 el ateş etti. İki yaşındaki bir erkek çocuk babası ve aslen Dominikli olan şef ameliyat oldu. Şu anda ise hastanede tedavisi sürüyor.

AKRABALARINA SIĞINDI

Yaşananların ardından olay yerinden bir taksiyle kaçan Pecorale, ülkenin sınırında yaşayan akrabalarına sığındı. Polis, şüpheliyi Pesaro ve Urbino eyaletlerindeki A14 otoyolu üzerindeki bir benzin istasyonunda tutukladı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada, olayda kullanılmış olduğu düşünülen yarı otomatik bir tabanca ele geçirildi.

23 yaşındaki şef yerel basına yaptığı açıklamada, “Öldüğümü düşündüm. Çok korktum ve o anlarda sadece dua edebildiğimi hatırlıyorum. Öfkesini neyin ateşlediğini anlamadım” dedi.



