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‘Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun! dediler ama …

19.04.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinden 27 yaşındaki Jemma McGowan'a Şubat 2021'de 4. evre yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Doktorların Mayıs 2022'den sonra yaşamayacağını tahmin ettiği genç kadın, iyi görünmek ve hissetmek için makyajını yapmadan ve peruğunu takmadan asla evden çıkmıyordu. Bu sebeple sosyal medyadaki takipçileri onun hastalığına asla inanmadılar ve onu sahtekârlıkla suçluyorlar.

‘Hasta olmak için fazla iyi görünüyorsun! dediler ama …

27 yaşında 3 çocuk annesi genç bir kadın olan Jemma McGowan, 4. Evre yumurtalık kanseriyle mücadele ediyor. Genç kadına ilk kez 2016 yılında 22 yaşındayken kanser teşhisi konulmuş. Tedavisinin ardından 2018’de ikinci çocuğuna hamileyken yeniden bu hastalığa yakalanmış. Sonrasında 4 yıl kadar sağlıklı olmasına rağmen 2021 yılında Jemma’nın vücudunda yeni bir kist tespit edilmiş.

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YAŞAMAK İSTİYOR

Doktorlar ona kısa bir ömür biçmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen genç kadın, daha uzun yaşayabilmenin yollarını arıyor. Uzun süredir aldığı birçok tedavi sebebiyle oldukça yorgun düşen genç kadın şimdi alternatif tedavi yöntemlerini denediğini söyledi.
Masrafları karşılayabilmek için ailesi ve arkadaşlarının desteğinin yanı sıra bağışlardan da faydalanan genç kadın yaşama dört elle sarılmış görünüyor.

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İNANMIYORLAR

Süreci sosyal medyada paylaşarak belgelemek isteyen Jemma ne yazık ki takipçilerinin kötü yorumlarına maruz kaldığını belirtti. Hastane ziyaretlerinin fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmasına rağmen, düzenli olarak takipçilerinin bir kısmı tarafından teşhisi hakkında yalan söylemekle suçlanıyor. Bunun sebebi de oldukça iyi görünüyor olması. Ancak genç kadın bu yorumlara üzülmediğini ve kulak ardı ettiğini, çünkü kimsenin neler yaşadığını bilemeyeceğini söyledi.

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HEDİYELERİNİ ŞİMDİDEN HAZIRLAMIŞ

Kötü ihtimali de göz ardı etmediğini belirten kadın çocukları için anı kutuları hazırladığını, hatta 18.yaş günleri, sınav günleri ve düğün törenleri gibi özel günleri için hediyelerini şimdiden hazır ettiğini de ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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