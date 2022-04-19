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  4. Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak bavula koyup sürükledi

Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak bavula koyup sürükledi

19.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orsolya Gaal isimli bir kadın New York’taki evinden yaklaşık 1.600 kilometre uzakta ölü halde bulunduğunda boğazında derin kesikler ve ellerinde savunma yaraları dahil olmak üzere yaklaşık 60 bıçak yarası vardı. 51 yaşındaki iki çocuk annesi kadını öldüren kişiyi arayan polis ekipleri soruşturma sırasında ilginç bir güvenlik kamerası görüntüsüne erişti.

Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak bavula koyup sürükledi

New York’un Forest Hills bölgesinde yaşayan 51 yaşındaki iki çocuk annesi bir kadın evinin yaklaşık 1.600 kilometre ötesinde vücudunda kesiklerle birlikte terk edilmiş bir alana atılmış halde bulundu. Gaal’in ölümünün ardından cinayet soruşturması başlatan polis ekipleri kadının yaşadığı bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirlenmeyen katil zanlısının Gaal’i bir bavulun içinde koyarak sokak ortasında sürüklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞLARIYLA DIŞARI ÇIKMIŞTI

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Olay gecesinde Gaal’in arkadaşlarıyla dışarı çıktığını belirten polis ekipleri olayı aydınlatmak için komşuların ifadelerine de başvurdu. Komşuların ifadelerine göre Gaal’in o gece geceyarısından önce eve döndüğü ve kısa bir süre katilin geldiği belirlendi. Gaal’in evlerinin bodrum katında yaşanan boğuşmadan sonra hayatını kaybettiği ve katilin kadını parçalara ayırarak daha uzak bir bölgeye taşıdığı ifade edildi.

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KOCASINA TEHDİT MESAJI GELMİŞTİ

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Cinayet sırasında 17 yaşındaki oğluyla birlikte bir yolculuğa çıktığı bildirilen Gaal'ın kocası Howard Klein, katil tarafından kurbanın telefonunu kullanarak yazılmış tüyler ürpertici bir metin mesajı aldığını söyledi. Acılı eş Klein karısının telefonundan kendisine, “Sırada tüm ailen var” mesajının atıldığını belirtti.

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Polis, cinayet sırasında ailenin 2 milyon dolarlık evinde olduğuna inanılan çiftin 13 yaşındaki oğlunu ve eşini kısa süreliğine gözaltına aldı. Ancak yapılan incelemeler sonucunda ikisinin de suçsuz olduğu ispat edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Amerika
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