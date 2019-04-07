Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü. Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.
Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAKINLARI ACI HABERLE YIKILDI
Olay yerine ulaşan ekipler, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.
Maktulün başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bu arada Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının, İstanbul'a yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi. (DHA-AA)
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