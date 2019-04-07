Mynet Trend

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.

Dehşet! Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü. Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.

Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI ACI HABERLE YIKILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Eve gelen Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.

Maktulün başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının, İstanbul'a yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi. (DHA-AA)

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Nisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi bulduNisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi buldu
Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın incirliova ölü

En Çok Okunan Trend Haberler

Cep telefonu alanlar dikkat! Flaş karar

Cep telefonu alanlar dikkat! Flaş karar

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Fuhuş için kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti! Kayda alıp...

Fuhuş için kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti! Kayda alıp...

Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent yardımsever kişinin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent evlerine gidip kahvaltı hazırladı!

Nisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi buldu

Nisan ayında kar keyfi! Kalınlığı 1 metreyi buldu

Madrid sokaklarında satılan esrarın çoğunda 'insan dışkısı izi bulundu'

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

Taksim'de atlı polisleri gören telefona sarıldı!

Korku dolu dakikalar! İntihara kalkıştı, polis son anda yakaladı

Korku dolu dakikalar! Tam o an...

Defne Yaprağını Yakıp 10 Dakika Bekledikten Sonra Bakın Neler Oluyor

Defne yaprağını yakın 10 dakika sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.