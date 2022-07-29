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Dehşet veren keşif! Vahşi görünümlü bu fosil herkesi şoke etti

29.07.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki bir kazı alanında inanılmaz bir keşif yaşandı. Çalışma yapan ekipler tarafından kazı alanında oldukça "vahşi görünümlü" bir balık fosili bulundu.

Dehşet veren keşif! Vahşi görünümlü bu fosil herkesi şoke etti

Bir kazı alanında yapılan keşif herkesi şoke etti. İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde çalışan yetkililer, kazı alanında vahşi görünümlü bir balık fosili buldu. Jurassic kazı alanında bulunan fosilin, orkinos benzeri bir yırtıcı olduğu ve oldukça iyi korunmuş Pachycormus türü olabileceği düşünülüyor.

ÜNLÜ FOSİL AVCILARI BULDU

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İri dişleri ve gözleri ile bir saldırı başlatmak üzere olduğu izlenimi veren fosil, son derece verimli fosil alanlarını belirleme konusundaki ünleriyle bilinen fosil avcıları Neville ve Sally Hollingworth tarafından bir sığır çiftliğinin yakınında bulundu. Bu bölgede 183 milyon yıl önce ılık tropikal okyanusun olduğu tahmin ediliyor.

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