Yeğenini 4 aylık bebeğinin gözleri önünde... 'Gözüm döndü, şeytana uydum'

Olay geçen haziran ayında Bursa'nın Yıldırım Değirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki bir çocuk annesi Dima Ashalem’i ziyaret etmek için evine giden ağabeyi Valid Ashalem, eve girdiğinde kardeşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Genç kadının kocası Muhammet Kasım’ın telefonuna ulaşamayan Valid Ashalem, abisi Bakrı Ashalem’i arayarak, yeğeninin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, 11 yerinden bıçaklanan genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cinayeti genç kadının öz amcası olan Bakrı Ashalem’in işlediği ortaya çıktı.

3 / 9

"Şeytana uydum" diyen Ashalem, “Olay nasıl oldu tam hatırlamıyorum. Gözüm döndü, şeytana uydum. Zaten olaydan sonra polis beni gelip aldığında ne olduğunu anlayamadım. Bana anlattıklarında hatırladım neler olduğunu, ama detaylarını hala hatırlamıyorum. Yeğenimi öldürdüğüm için çok pişmanım” dedi.