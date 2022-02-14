Dekoltesiyle gündeme gelen Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği açıkladı

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan şarkıcı Lerzan Mutlu, dün akşam dinleyicileriyle buluştu. 45 yaşındaki Mutlu, konser için tercih ettiği elbiseyle, son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren sanatçılar arasında yerini aldı.

Göğüs ve derin sırt dekolteli bir kostüm giyen ünlü isim, sahnede çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lerzan Mutlu, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Lerzan Mutlu, hayalindeki erkeği açıkladı. "Sevişmek çok sıradan. Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum. Anlaşamadığın biriyle ne kadar zaman geçer. Zekalar anlaşırsa bir ömür geçer. ” açıklamasıyla dikkat çekti.





