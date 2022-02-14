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  4. Dekoltesiyle gündeme gelen Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği açıkladı

Dekoltesiyle gündeme gelen Lerzan Mutlu hayalindeki erkeği açıkladı

14.02.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lerzan Mutlu, önceki akşam Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcı, sahne performansı kadar iddialı kıyafet seçimiyle de adından söz ettirdi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Mutlu, hayalindeki erkeği açıklarken, "Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum…” demesi dikkat çekti.

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan şarkıcı Lerzan Mutlu, dün akşam dinleyicileriyle buluştu. 45 yaşındaki Mutlu, konser için tercih ettiği elbiseyle, son dönemde sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren sanatçılar arasında yerini aldı.

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Göğüs ve derin sırt dekolteli bir kostüm giyen ünlü isim, sahnede çekilen görüntülerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Lerzan Mutlu, kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Lerzan Mutlu, hayalindeki erkeği açıkladı. "Sevişmek çok sıradan. Zekaların sevişeceği bir adam arıyorum. Anlaşamadığın biriyle ne kadar zaman geçer. Zekalar anlaşırsa bir ömür geçer. ” açıklamasıyla dikkat çekti.

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Lerzan Mutlu
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