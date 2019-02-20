Ünlü futbolcunun aklını başından aldı

MYNET.COM | Tottenham'ın genç yıldızı Dele Alli, kız arkadaşı Ruby Mae'yi terk etti ve Megan Barton-Hanson'la yeni bir aşka yelken açtı.

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'un formasını giyen Dele Alli, 3-0'lık Borussia Dortmund galibiyetinin ardından soluğu eğlencede aldı.

The Sun'da yer alan habere göre; Ruby Mae ile 2.5 yıllık ilişkisini sonlandıran Alli, arkadaşlarıyla birlikte gece kulübüne gitti. Partide televizyon yıldızı Megan Barton-Hanson ile tanışan Dele Alli'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Alli'ye yakın bir kaynak ise "Dele, Megan'la tanışmak için çok istekliydi. Kulüpte pek çok kız olmasına rağmen gözü ondan başkasını görmedi. Dele, Megan'ı akşam yemeğine davet etti. Megan da bu teklif karşısında çok heyecanlandı" ifadelerini kullandı.

Dele Alli'nin eski sevgilisi Ruby Mae'nin ilişkilerinin bittiği için çok üzgün olduğu ve Alli ile barışmayı çok istediği iddia edildi.



