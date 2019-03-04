Deli Yürek'in güzeli Zeynep Tokuş bakın şimdilerde ne yapıyor?

Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş bir süredir ekranlardan uzakta...
1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, şu sıralar ünlü isimler arasında popüler bir hal alan yoga sporu yapıyor ve de yoga eğitimi veriyor.
Sosyal medya hesabını da aktif kullanan ünlü isim Zeynep Tokuş, son zamanlarda ülkemizde popüler hale gelen yoga sporu yaptığı anların fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.
Tokuş’un oyunculuğun ardından uzun süre eğitim alarak yoga öğretmenliği yaptığı biliniyor.
Zeynep Tokuş’un öğrencileri arasında şarkıcı ve oyuncu Gökçe Bahadır da bulunuyor.
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