MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deli Yürek'in Zeynep'i her şeyi bırakıp kendini yogaya verdi! Zeynep Tokuş sınırları zorluyor

Deli Yürek'in Zeynep'i her şeyi bırakıp kendini yogaya verdi! Zeynep Tokuş sınırları zorluyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Her şeyi bırakıp yogaya yönelen Tokuş sınırları zorlayan pozlarıyla dikkat çekiyor.

Deli Yürek'in Zeynep'i her şeyi bırakıp kendini yogaya verdi! Zeynep Tokuş sınırları zorluyor

Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor. Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu süreçte yaptıklarını ve sınırları zorlayan hareketleri yaparak paylaşımlarına devam ediyor.

1

Ünlü isim yorumlara isyan etti! "Paramparça..." Ünlü isim yorumlara isyan etti! "Paramparça..."

Bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, esnekliğini sergilediği fotoğraflarıyla ağızları açık bırakıyor.

2

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve zorlu hareketleri yapmasıyla adından söz ettiren Zeynep Tokuş fit vücuduyla övgüleri topluyor.

3
Son halini paylaşan oyuncuya takipçilerinden "Hâlâ çok gençsin ve güzelsin" yorumları yağdı.

İlginizi Çekebilir

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

 "Yazın bir tişört bir jean yeter!" diyenler Columbia tişört indirimde

"Yazın bir tişört bir jean yeter!" diyenler Columbia tişört indirimde

 Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

 Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

 Ayaklarınıza rahatlık getirecek çok satan Adidas sandalet burada

Ayaklarınıza rahatlık getirecek çok satan Adidas sandalet burada

 Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final yaklaşırken bomba ayrılık!Final yaklaşırken bomba ayrılık!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Çok rüküşsün"Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Cannes tarzıyla dile düştü! "Çok rüküşsün"
Aylık kazanç sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... "Tüm mal varlığımla..."Aylık kazanç sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... "Tüm mal varlığımla..."
Anahtar Kelimeler:
deli yürek Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Çeşme'ye yaradı

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması Çeşme'ye yaradı

İstanbul'da bu manzara artık sürpriz olacak! Uzmanlar aynı fikirde

İstanbul'da bu manzara artık sürpriz olacak! Uzmanlar aynı fikirde

ABD enflasyonu Mart ayı için belli oldu

ABD enflasyonu Mart ayı için belli oldu

Eyüpspor'dan tarihi transfer hamlesi!

Eyüpspor'dan tarihi transfer hamlesi!

Otomobilde devir değişti! SUV arabalar sedanları tahtından etti

Otomobilde devir değişti! SUV arabalar sedanları tahtından etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.