Deli Yürek'in Zeynep'i her şeyi bırakıp kendini yogaya verdi! Zeynep Tokuş sınırları zorluyor

Deli Yürek ile yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Tokuş çok uzun zamandır bir projede yer almıyor. Zeynep Tokuş yaptığı paylaşımlarla ise sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Uzun süre önce oyunculuğu bırakan ve yoga eğitmenliğine başlayan Zeynep Tokuş, bu süreçte yaptıklarını ve sınırları zorlayan hareketleri yaparak paylaşımlarına devam ediyor.

Bambaşka bir hayatı olan Zeynep Tokuş, esnekliğini sergilediği fotoğraflarıyla ağızları açık bırakıyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ve zorlu hareketleri yapmasıyla adından söz ettiren Zeynep Tokuş fit vücuduyla övgüleri topluyor.



Son halini paylaşan oyuncuya takipçilerinden "Hâlâ çok gençsin ve güzelsin" yorumları yağdı.