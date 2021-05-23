Deliha 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Deliha 2 oyuncu kadrosu...

Gupse Özay'ın senarist ve yönetmenliğini üstlenip rol aldığı Deliha 2, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Gupse Özay ile beraber Derya Alabora ve Esin Eden’inde rol aldığı Deliha 2 araştırılmaya başlandı. Peki Deliha 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ? DELİHA 2 OYUNCU KADROSU...

Gupse Özay'ın yazıp yönettiği Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu defa da kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediniyor. Temiz kalpli fakat bir o kadar da deli dolu olan ve her defasında başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu aramaktadır. Hayallerinde ise aşçı olmak vardır. Gitmiş olduğu pek çok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için artık her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Fakat Zeliha'nın şansı bir gün sonunda dönecektir. Çok şık bir restoranda işe kabul edilen Zeliha artık iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere kavuşabilecek midir?

Sevilen film Deliha 2, Köyceğiz'e bağlı olan Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekilmiştir ve yapımı 2018'de tamamlanmıştır.

DELİHA 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Gupse Özay

Derya Alabora

Eda Ece

Esin Ede

Mehmet Er

Özlem Akınözü

Fatih Özkan

Hülya Duyar

Ali Çelik

Aksel Bonfil



