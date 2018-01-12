MAGAZİN

Deliha canlı yayın basıp iş istedi!

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 22:07 | Son Güncelleme 9 saat önce

"Deliha 2" filminde, kariyer peşinde koşan ve aşçı olmak için iş arayan "Zeliha" yemek kanalı Bein Gurme'de, canlı yayınlara giderek iş istedi!

Deliha canlı yayın basıp iş istedi!

Sabah saatlerinde Digitürk 21. Kanalda yayın yapan Bein Gurme’nin makyaj odalarından birine ekibiyle birlikte adeta sızan Gupse Özay, ard arda yayınlanacak iki canlı yayının sunucularına görünmeden hazırlıklarını tamamladı.

"Zeliha" olarak, televizyon kanalının koridorlarında poz veren Gupse Özay, ardından Zeliha'nın filminde de yaptığı gibi elleriyle hazırladığı aşureler ile önce "İki Şekerli Bir Sade" programında canlı yayın sırasına girdi.

Yapım ekibinin günlerdir sır gibi sakladığı sürpriz konukla Sunucu Yiğit Alıcı, gazeteci Şirin Sever ve Şef Hümeyra Aydoğdu şaşkınlık dolu dakikalar yaşadılar! İşe girmek istediğini söyleyen Zeliha'yı da çok sevdiler ve kanal yönetimiyle konuşup başvuruda bulunması için onu uğurladılar.

"Zeliha" yaklaşık bir saat sonra da Sedef’li Lezzetler programında Sedef İybar ve konuğu Gonca Vuslateri’ni şaşkına çevirdi. “Zeliha” Sedef İybar’a “sizin aşureniz de çok meşhurmuş ama benimki de çok güzel” diyerek aşuresinden ikram etti. Sedef İybar, “Zeliha”yı her sabah gel diyerek uğurladı.

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Anahtar Kelimeler:
Gupse Özay Deliha 2

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