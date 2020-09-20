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  4. Deliha filminin konusu nedir? Deliha oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve hangi yıl çekildi? İşte Deliha filmi!

Deliha filminin konusu nedir? Deliha oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve hangi yıl çekildi? İşte Deliha filmi!

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Eltilerin Savaşı filmiyle rüştünü bir kez daha ispat eden Gupse Özay’ın ilk filmi Deliha ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Dijital platformlarda başarısıyla göz dolduran Özay, Deliha filminin sonrasında kadın komedyenlerin arasındaki yerini almıştı. Komedi filmlerindeki erkek algısını alt üst eden Özay, Deliha ile beyaz perdeye yeni bir soluk getirdi.

Deliha filminin konusu nedir? Deliha oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve hangi yıl çekildi? İşte Deliha filmi!

Deliha filmiyle sükse yaratan Gupse Özay filmin hem başrolünü oynamıştı hem de senaryosunu yazmıştı. Başarılı oyuncu kendi çocukluğundan esinlenerek yarattığı Deliha karakteriyle mizah yönünü de ortaya çıkarttı. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Deliha filminin yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül yer aldı. 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren Deliha filmi gösterime girdiği dönemde ise gişe başarısıyla göz doldurdu. İşte Deliha filmine dair merak edilen tüm detaylar...

DELİHA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

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Deliha filminin konusunun merkezinde Zeliha yer alıyor. Saf, temiz ve iyi kalpli olan Zeliha deli dolu halleriyle ‘Deliha’ lakabına kavuşur. Zeliha’nın falcıya gitmesiyle yaşamı tamamen değişir. Falcı Zeliha’ya hayatının aşkını bulacağını söyler. Doğru kişiyi bekleyen Zeliha’nın tüm hayatı bir anda aşk üzerine kurulur. Aynı gün Zeliha’nın oturduğu mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açılır. Dükkanın sahipleri ise Cemil ve Cemal kardeşlerdir. Şirinceli Cemil’in yakışıklılığının büyüsüne kapılan Zeliha evleneceği adamın o olduğunu düşünür. İkilinin tesadüfen tanışmasıyla olaylar bir anda şekillenir.

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Deliha’nın çekimleri için İstanbul’un pek çok ilçesinde platolar kurulmuştur. Deliha filminin kimi sahneleri ise İzmir’in Şirince ile Selçuk beldelerinde gerçekleştirilmiştir.

DELİHA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Deliha oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismi ağırlayan güçlü bir film olarak seyircinin karşısına çıktı. Deliha oyuncuları arasında ise; Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Durmazel ve Korhan Herduran yer aldı.

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  • Gupse Özay- Zeliha
  • Derya Alabora- Aysel
  • Cihan Erca- Cemal
  • Barış Arduç- Cemil
  • Zeynep Çamcı- Havva
  • Hülya Duyar- Fatma
  • Cenk Durmazel- Fevzi
  • Korhan Herduran- Tayyar
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