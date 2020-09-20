Deliha filminin konusu nedir? Deliha oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve hangi yıl çekildi? İşte Deliha filmi!

Deliha filmiyle sükse yaratan Gupse Özay filmin hem başrolünü oynamıştı hem de senaryosunu yazmıştı. Başarılı oyuncu kendi çocukluğundan esinlenerek yarattığı Deliha karakteriyle mizah yönünü de ortaya çıkarttı. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği Deliha filminin yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül yer aldı. 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren Deliha filmi gösterime girdiği dönemde ise gişe başarısıyla göz doldurdu. İşte Deliha filmine dair merak edilen tüm detaylar...

DELİHA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Deliha filminin konusunun merkezinde Zeliha yer alıyor. Saf, temiz ve iyi kalpli olan Zeliha deli dolu halleriyle ‘Deliha’ lakabına kavuşur. Zeliha’nın falcıya gitmesiyle yaşamı tamamen değişir. Falcı Zeliha’ya hayatının aşkını bulacağını söyler. Doğru kişiyi bekleyen Zeliha’nın tüm hayatı bir anda aşk üzerine kurulur. Aynı gün Zeliha’nın oturduğu mahalleye bir fotoğrafçı dükkanı açılır. Dükkanın sahipleri ise Cemil ve Cemal kardeşlerdir. Şirinceli Cemil’in yakışıklılığının büyüsüne kapılan Zeliha evleneceği adamın o olduğunu düşünür. İkilinin tesadüfen tanışmasıyla olaylar bir anda şekillenir.