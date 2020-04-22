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Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve hangi yıl çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 20:16 | Son Güncelleme

Gupse Özay'ın başrolde oynadığı Deliha filminin konusu ve oyuncuları özellikle Deliha televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Deliha komedi içerikli senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Deliha nerede çekildi?

Deliha konusu nedir, oyuncuları kimler? Deliha filmi nerede ve hangi yıl çekildi?

Kanal D akşamlarına bu akşam gelecek olan komedi türündeki Deliha filmi için heyecan dorukta. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken film beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı filmde Zeliha karakterinin eğlenceli hikayesi izleyicilere sunulacak. Buna göre; Deliha filmi nerede çekildi? Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay
Derya Alabora
Cihan Ercan
Barış Arduç
Zeynep Çamcı
Hülya Duyar
Cenk Durmazel
Korhan Herduran

DELİHA FİLMİNİN KONUSU NE?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline “Deliha” diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha’nın çekimleri İstanbul’un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

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