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Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Demba Ba flörtünde yeni gelişme! Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Demba Ba, Beşiktaş'a transfer olabilir...

Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda

Demba Ba yeniden Beşiktaş yolunda... Cenk Tosun'un gidişinden sonra hücum hattı eleştiri oklarının hedefi olan Beşiktaş'ta Negredo ile Vagner Love sezon sonu gönderiliyor ve Demba Ba ismi gittikçe netlik kazanıyor.

Ligdeki son maçta Göztepeli taraftarların tepki gösterdiği 32 yaşındaki golcünün sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayı talep eden yönetime henüz olumlu cevap vermemesi siyah beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Beşiktaşlı idarecilerin de Senegalli forvet ile sezon sonu masaya oturup 1+1 yıllık sözleşme talep edeceği gelen haberler arasında... Yönetimin ayrıca Demba Ba haricinde Larin'i de takımda tutarak kiralama yoluyla eksta bir üçüncü forvet alabileceği dile getirildi.

'COME TO BEŞİKTAŞ' DEMBA BA
Öte yandan sezon başından beri transferlere damga vuran 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı yine başladı. Beşiktaşlı taraftarlar, Demba Ba'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının altına Beşiktaş'a gel çağrısı yapıyorlar. Devre arasında geldiği Göztepe'de 10 maçta 6 gol kaydeden yıldız futbolcu, Beşiktaş formasıyla oynadığı 46 resmi maçta 28 gole imza atmıştı. (Sabah)

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demba ba Beşiktaş

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