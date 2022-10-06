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Demek eş anlamlısı nedir? Demek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede eş anlamlılık, kelime haznesinin geniş olmasından ve zaman içerisinde kelimelerin anlamlarında değişimler yaşanmasıyla ortaya çıkmıştır. Hemen hemen her dilde görülen eş anlamlılık Türkçede de mevcuttur ve bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Demek kelimesinin de birden fazla eş anlamlısı bulunur.

Demek eş anlamlısı nedir? Demek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Demek kelimesi Türkçe kökenli bir fiildir. Eski Türkçede "söylemek" anlamına gelen "tē-" fiilinden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre demek kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:

  1. Söylemek
  2. Ad vermek
  3. Bir dilde karşılığı olmak
  4. Herhangi bir ses çıkarmak
  5. Herhangi bir yargıya varmak
  6. Düşünmek
  7. Oranlamak
  8. Erişmek
  9. Bir işe kalkışmak
  10. Saymak, kabul etmek
  11. Ummak
  12. Bir şey anlamına gelmek
  13. Öyle mi
  14. Yani, anlaşılan
  15. Şaşma sözü
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Demek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Demek kelimesinin eş anlamı olan iki sözcük vardır. Bu sözcükler "buyurmak" ve "eyitmek" kelimeleridir. İki kelime de demek kelimesinin "söylemek" anlamıyla kullanılan kelimelerdir. Demek kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için demek eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Demek kelimesinin söylemek anlamı dışındaki bir anlamda kullanıldığı cümlelerde bu eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.

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Demenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Demenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Dede korkut eyitmiş, gelin bakalım ne eyitmiş.
  • Çok doğru buyuruyorsunuz.
  • Kaymakam bey ne buyuruyor?
  • Orduya kıyafet değişirmeleri buyrulmuştu.
  • Halkın ne eyittiğini anlamamışlardı.
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