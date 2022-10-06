Demek eş anlamlısı nedir? Demek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Demek kelimesi Türkçe kökenli bir fiildir. Eski Türkçede "söylemek" anlamına gelen "tē-" fiilinden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre demek kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:
Demek kelimesinin eş anlamı olan iki sözcük vardır. Bu sözcükler "buyurmak" ve "eyitmek" kelimeleridir. İki kelime de demek kelimesinin "söylemek" anlamıyla kullanılan kelimelerdir. Demek kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için demek eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Demek kelimesinin söylemek anlamı dışındaki bir anlamda kullanıldığı cümlelerde bu eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.
Demenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse: