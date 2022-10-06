Demek eş anlamlısı nedir? Demek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Demek kelimesi Türkçe kökenli bir fiildir. Eski Türkçede "söylemek" anlamına gelen "tē-" fiilinden türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre demek kelimesinin birden fazla anlamı bulunur:

Söylemek Ad vermek Bir dilde karşılığı olmak Herhangi bir ses çıkarmak Herhangi bir yargıya varmak Düşünmek Oranlamak Erişmek Bir işe kalkışmak Saymak, kabul etmek Ummak Bir şey anlamına gelmek Öyle mi Yani, anlaşılan Şaşma sözü

Demek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Demek kelimesinin eş anlamı olan iki sözcük vardır. Bu sözcükler "buyurmak" ve "eyitmek" kelimeleridir. İki kelime de demek kelimesinin "söylemek" anlamıyla kullanılan kelimelerdir. Demek kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için demek eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Demek kelimesinin söylemek anlamı dışındaki bir anlamda kullanıldığı cümlelerde bu eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.

Demenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Demenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Dede korkut eyitmiş, gelin bakalım ne eyitmiş.

Çok doğru buyuruyorsunuz.

Kaymakam bey ne buyuruyor?

Orduya kıyafet değişirmeleri buyrulmuştu.

Halkın ne eyittiğini anlamamışlardı.



