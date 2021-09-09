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Demet Akalın ağzını bozunca olay oldu! Adalet Bakanlığı'na da seslendi!

09.09.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündemde yaşanan her olaya dair son dönemde açık açık konuşan ünlü isimler arasında bulunan Demet Akalın son paylaşımıyla olay oldu. Kadına şiddet haberlerini görünce çileden çıkan Akalın ağzını bozdu.

Demet Akalın ağzını bozunca olay oldu! Adalet Bakanlığı'na da seslendi!

İstanbul'da sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozdu.

Bu haberi gören Demet Akalın isyan etti ancak isyan ederken ağzını da bozunca herkesi şoke etti. Akalın annenin feryadını paylaşırken "Şaka yaptım demiş. Yok mu t... bir avukat" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Ardından ise başka bir kadına şiddet vakasını paylaşarak Adalet Bakanlığı'nı da paylaşıma etiketledi. Akalın o paylaşımında ise "Yasa nerede kaldı? diyerek sitem etti.

eae

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Adalet Bakanlığı Demet Akalın
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