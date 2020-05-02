Demet Akalın: Aklı başında yorumlar yazın!

Geçtiğimiz günlerde, ramazan ayında yemek paylaşımı yapanları eleştiren Demet Akalın, bir takipçisinin "Siz de iftardan sonra baklava paylaşmayın. Yiyemeyen insanlar var nefisleri çekerse onun hakkını ödeyemezsiniz" şeklindeki yorumuna şu şekilde yanıt verdi:

"O tatlıyı yiyemeyenin elinde bu telefonlar yok zaten. Ben iftardan sonra koyup sahurda siliyorum. Orucu 8 yaşından beri tutmaya çalışırım. Bu sene de Allah kısmet ederse tutacağım. Ben de sizden rica ediyorum aklı başında yorumlar yazın."





