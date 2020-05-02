MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın: Aklı başında yorumlar yazın!

Demet Akalın: Aklı başında yorumlar yazın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, canlı yayında su içenlerin oruç tutanlara saygı göstermesi gerektiğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısının Akalın'a verdiği cevap Twitter'ı salladı. Ardından ünlü şarkıcı da takipçisine olay olacak bir yanıt verdi.

Demet Akalın: Aklı başında yorumlar yazın!

Geçtiğimiz günlerde, ramazan ayında yemek paylaşımı yapanları eleştiren Demet Akalın, bir takipçisinin "Siz de iftardan sonra baklava paylaşmayın. Yiyemeyen insanlar var nefisleri çekerse onun hakkını ödeyemezsiniz" şeklindeki yorumuna şu şekilde yanıt verdi:

"O tatlıyı yiyemeyenin elinde bu telefonlar yok zaten. Ben iftardan sonra koyup sahurda siliyorum. Orucu 8 yaşından beri tutmaya çalışırım. Bu sene de Allah kısmet ederse tutacağım. Ben de sizden rica ediyorum aklı başında yorumlar yazın."

resim-144640WG

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması! Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!
90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı90'lara damga vurmuştu! Kızı annesini gölgede bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demet akalın, ramazan,

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Türkiye'nin turizm cenneti! Koronavirüs oraya giremedi

Türkiye'nin turizm cenneti! Koronavirüs oraya giremedi

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Söylemezsem Olmaz'ın hamile sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı!

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı!

Emily Ratajkowski bu kez maskesini taktı

Bu kez maskesini taktı

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Arzum Onan'ın sanat özlemi

Arzum Onan'ın sanat özlemi

Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen'in yazışması sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı sallayan yazışma! Yıldızın cevabı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.