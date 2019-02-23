MAGAZİN

Demet Akalın Alişan ile görüşecek mi? Yanıt verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında gözyaşları içinde barışan Alişan ve Demet Akalın magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Birbirlerini hemen takibe başlayan ünlü ikili haftaya buluşuyor.

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında 6 yıllık küslüklerine son veren Demet Akalın ile Alişan, barışı sosyal medya hesaplarına da yansıttı. İki ünlü isim birbirlerini yeniden takibe aldı.

Demet Akalın, dün akşam Maslak’ta bir mekândan çıkarken görüntülendi.

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Demet Akalın, Alişan ile barışmasıyla ilgili “Eski dostum zaten barışmamız güzel oldu” dedi. Akalın kendisine Burak bebeğe beşi bir yerde takılıp takılmayacağı sorulunca "üzerimize düşeni yapacağız" yanıtını verdi.

Hande Yener ile barıştıktan sonra Alişan’la da barışan Demet Akalın, “Önümüzdeki hafta Alişan’ın ziyaretine gideceğim, ama Hande ile daha henüz bir araya gelemedik” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan ve Demet Akalın demet akalın

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