Demet Akalın Alişan ile görüşecek mi? Yanıt verdi

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programında 6 yıllık küslüklerine son veren Demet Akalın ile Alişan, barışı sosyal medya hesaplarına da yansıttı. İki ünlü isim birbirlerini yeniden takibe aldı.

Demet Akalın, dün akşam Maslak’ta bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Demet Akalın, Alişan ile barışmasıyla ilgili “Eski dostum zaten barışmamız güzel oldu” dedi. Akalın kendisine Burak bebeğe beşi bir yerde takılıp takılmayacağı sorulunca "üzerimize düşeni yapacağız" yanıtını verdi.

Hande Yener ile barıştıktan sonra Alişan’la da barışan Demet Akalın, “Önümüzdeki hafta Alişan’ın ziyaretine gideceğim, ama Hande ile daha henüz bir araya gelemedik” dedi.

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