Demet Akalın Bebek'te görüntülendi! 'Hira çok sıkıldı'

Koronavirüs salgını başladığı günden beri korunma önerileri paylaşan ve "Evde kal" mesajı veren popçu Demet Akalın geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse önlem amaçlı birkaç gündür evde kendilerini karantinaya alan popçu Demet Akalın, kızı için evden çıktı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira'nın evde çok sıkıldığını ve onu gezdirmeye çıktığını ifade etti. Akalın, "9 gündür evdeyiz. Hira çok sıkıldı. Onu biraz gezdirmeye çıkardım ama o da arabada uyuya kaldı" diyerek yoluna devam etti.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde evini dezenfekte ettiren Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımlarla takipçilerine "Evde kal" mesajı vermeyi ihmal etmiyordu.

