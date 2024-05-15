Son dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdi

Döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka verecekler. Vahşice katlettikleri 35 bin Filistinlinin yaralanan ve uzvunu kaybeden 80 bini aşkın Gazzelinin ahı bunların peşini asla bırakmayacak. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermeleri için enselerinde olacağız. Gazze soykırımının hesabını sormadan dünya huzura kavuşamaz.