Son dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdi

Son dakika haberi: İkinci sırada tamamladığı yerel seçimlerin ardından haziranda kampa, sonbaharda ise kongreye hazırlanan AK Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı, gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın konuşmasında "Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz. Kanunun dışına çıkan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz" mesajı dikkat çekti.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:
Milletvekillerimizle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarımızla 1-2 Temmuz'da bir araya geleceğiz. Bu toplantılarda önümüzdeki dönemin yol haritası şekillenecek.
Her kongre sürecini kadrolarımız arasında bir bayrak değişimi olarak görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olan varsa, kardeşlik hukukumuz varsa onları dinlenmeye alacağız, yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirip yolumuza devam edeceğiz.
Yeni anayasa meselesinde Meclis Başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemli. İstişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız. Önümüzdeki kesintisiz 4 yılın her gününü ilk günkü heyecanla dolu dolu geçireceğiz.
İçimizde, kadrolarımızda yanlış değerlendirme yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar, atalete, tembelliğe tevessül edenler varsa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız.
Döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka verecekler. Vahşice katlettikleri 35 bin Filistinlinin yaralanan ve uzvunu kaybeden 80 bini aşkın Gazzelinin ahı bunların peşini asla bırakmayacak. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermeleri için enselerinde olacağız. Gazze soykırımının hesabını sormadan dünya huzura kavuşamaz.