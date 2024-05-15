HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdi

Son dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdi

15.05.2024 12:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti'de önümüzdeki dönemin yol haritası şekillendirilmeye başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yorulan arkadaşlarımız, hatası, kusuru, yanlışı olan varsa onları dinlenmeye alacağız" mesajı geldi. "Kadrolarımızda yanlış değerlendirme yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar yollarımızı ayırırız" diyerek mesajını pekiştiren Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın akıbetiyle ilgili de konuştu.

Son dakika | Gözler Erdoğan'ın konuşmasındaydı! "Kuklayı da biliyoruz kuklacıyı da" dedi, 'Hesap sorulacak' mesajı verdi

Son dakika haberi: İkinci sırada tamamladığı yerel seçimlerin ardından haziranda kampa, sonbaharda ise kongreye hazırlanan AK Parti'de hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı, gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın konuşmasında "Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz. Kanunun dışına çıkan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz" mesajı dikkat çekti.

"YORULAN, HATASI OLAN YOL ARKADAŞLARIMIZI DİNLENMEYE ALACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şu şekilde:

  • Milletvekillerimizle 7-8 Haziran'da, belediye başkanlarımızla 1-2 Temmuz'da bir araya geleceğiz. Bu toplantılarda önümüzdeki dönemin yol haritası şekillenecek.

  • Her kongre sürecini kadrolarımız arasında bir bayrak değişimi olarak görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olan varsa, kardeşlik hukukumuz varsa onları dinlenmeye alacağız, yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirip yolumuza devam edeceğiz.

  • Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık ve gerekse son dönemde öğretmenlerimize yönelik şiddelte mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. MHP ile iş birliği ve eş güdüm içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

2

YENİ ANAYASA MESAJI

  • Yeni anayasa meselesinde Meclis Başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemli. İstişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Biz sonuna kadar yapıcı ve uzlaşmacı tutumumuzu koruyacağız. Önümüzdeki kesintisiz 4 yılın her gününü ilk günkü heyecanla dolu dolu geçireceğiz.

  • 31 Mart seçimlerinde millet bize bir ikazda bulundu. Bu seçimler bir güven oylaması değildir. Seçmenin tercihlerinde bir kırılma olmamıştır. 14 ve 28 Mayıs'ta seçmen hükümeti Cumhur İttifakı'na emanet etti. İkisini birbirinden ayırmak durumundayız. 31 Mart'ta milletin verdiği mesajı duymazdan gelecek değiliz. O mesajı aldık, gereğini yapmaya da başladık. Ancak milletin AK Parti'den ya da Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini zannedenler fena halde yanılır. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız bize yüklenen emanetin idrakinde olacağız.

3

"MESAJI YANLIŞ OKUYANLARLA YOLLARIMIZI AYIRIRIZ"

  • İçimizde, kadrolarımızda yanlış değerlendirme yapanlar, milletin mesajını yanlış okuyanlar, atalete, tembelliğe tevessül edenler varsa onlarla hiç tereddüt etmeden yollarımızı ayırırız.

  • Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz. Kanunun dışına çıkan kim varsa hukuk zemininde mutlaka hesabını soruyoruz. Son dönemde gündeme gelen her hadiseyi en ince detayına kadar takip ediyoruz. Kanunun dışına çıkan, hatası, kastı veya marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. Ülke ve millete karşı vazifesini yapmamanın hiçbir bahanesi olmaz.

SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

  • Bu davaya ihanet edenler oldu. Onlar şimdi yoklar, esameleri okunmuyor, unutulup gittiler. Biz sapasağlam buradayız, dimdik ayaktayız. Dava burada ve inşallah yarın da burada olacak.

4

  • Sayın Özgür Özel ile 1,5 saati aşkın verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz konuda üzerimize düşeni yapıyoruz, yapacağız. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın, gerilimin tarafı olmadı, olmayacağız. Biz bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz.

thumbs_b_c_fb4b651548d38d66ce99f2043ceaed9c

"KUKLAYI DA KUKLACIYI DA OYUNU KİMİN YAZDIĞINI DA ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

  • Siyasetteki tüm sermayesi köken, meşrep, inanç, bunun üzerinden insanları ayırmak olanların nereye varmaya çalıştığının idrakindeyiz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Siyasette kin kavramını asla kabul etmeyiz. İhanete varmayan her dostluk bizim için bakidir. Yeter ki samimiyet olsun, hüsnüniyet olsun, ülkeye ve millete hizmet derdi olsun. Diğer her şey bir şekilde hal yoluna koyulur. Kanun dışına çıkana hukuk önünde hesap soruluyor.

"CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENEREK YOLUNA DEVAM EDECEK"

  • Siyasette yumuşama iklimini kara kışa çevirmeye çalışanlar olduğunu, Cumhur İttifakı surlarında gedik açmak isteyenler olduğunu görüyoruz. Fitne ve nifak odaklarına kesinlikle göz açtırmayacağız. Cumhur İttifakı daha da güçlenerek, saflarını sıklaştırarak yoluna devam edecek.

"BEN HAMAS'I KUVAYIMİLLİYE'YE BENZETİNCE RAHATSIZ OLUYORLAR"

  • Döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka verecekler. Vahşice katlettikleri 35 bin Filistinlinin yaralanan ve uzvunu kaybeden 80 bini aşkın Gazzelinin ahı bunların peşini asla bırakmayacak. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermeleri için enselerinde olacağız. Gazze soykırımının hesabını sormadan dünya huzura kavuşamaz.

  • Hamas Gazze'de Anadolu'nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu anlamayacak kadar kör müsünüz? Kuvayi Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var. Kuvayi Milliye'ye de affedersiniz 'eşkıya, hain, isyancı' demediler mi? Bugün Hamas'a terör örgütü diyenler 100 yıl önce olsa inanın Kuvayı Milliye'ye de 'terör örgütü, hain' diyeceklerdi.
Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bürokratları, siyasileri ve gazetecileri de tek tek dinlemişler!Bürokratları, siyasileri ve gazetecileri de tek tek dinlemişler!
Yeni Emniyet kararnamesi yolda!Yeni Emniyet kararnamesi yolda!
Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması! Bakan Tunç'tan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret için net mesaj: 'Ek zam yok'

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Katliam yapan polisin mesajı ortaya çıktı ‘Kanınızı içsem doymam’

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Karısını evde başka bir erkekle yakalayan koca dehşet saçtı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Dizi ve filmlerden tanınan kadın oyuncu da yakalandı

Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz

Yerlikaya'dan zehir zemberek sözler: Tuzakları yerle bir edeceğiz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.