Demet Akalın Bodrum'da sezonluk villa tuttu! Evine ödediği para ortaya çıktı

Hem Twitter paylaşımları hem gündeme dair yorumları hem de polemiklerle sık sık gündeme gelen Demet Akalın kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Bodrum'da bir evi olan Akalın bu bölgeden arsa bakarken bir yandan da yeni bir villayı sezonluk kiraladı.

Okan Kurt ile boşanıp yeniden barışan ve ilişkisine evlenmeden devam eden Akalın Yalıkavak'ı tercih etti. Takvim'in iddiasına göre Akalın yeni villasına 12 milyon TL ödedi.

Torba'da bir villası bulunan Akalın, Haziran ayı itibari ile bu evine yerleşecek ve sezonu da burada geçirecek.



