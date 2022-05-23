MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demet Akalın Bodrum'da sezonluk villa tuttu! Evine ödediği para ortaya çıktı

Demet Akalın Bodrum'da sezonluk villa tuttu! Evine ödediği para ortaya çıktı

23.05.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran Demet Akalın, Bodrum’dan sezonluk ev kiraladı. Haziran ayında yeni evine geçmeyi planlayan Akalın'ın evine ödediği para ortaya çıktı.

Demet Akalın Bodrum'da sezonluk villa tuttu! Evine ödediği para ortaya çıktı

Hem Twitter paylaşımları hem gündeme dair yorumları hem de polemiklerle sık sık gündeme gelen Demet Akalın kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Bodrum'da bir evi olan Akalın bu bölgeden arsa bakarken bir yandan da yeni bir villayı sezonluk kiraladı.

Okan Kurt ile boşanıp yeniden barışan ve ilişkisine evlenmeden devam eden Akalın Yalıkavak'ı tercih etti. Takvim'in iddiasına göre Akalın yeni villasına 12 milyon TL ödedi.

Torba'da bir villası bulunan Akalın, Haziran ayı itibari ile bu evine yerleşecek ve sezonu da burada geçirecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaan Urgancoğlu'nun yıllar önceki o halleri ortaya çıktı!Kaan Urgancoğlu'nun yıllar önceki o halleri ortaya çıktı!
Baturay Özdemir'den voleybolcu Zehra Güneş itirafı! "Asansörde onunla..."Baturay Özdemir'den voleybolcu Zehra Güneş itirafı! "Asansörde onunla..."
Ekrem Bora'nın cenazesinde...Ekrem Bora'nın cenazesinde...
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

İlginizi Çekebilir

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Yeni imajı sosyal medyayı salladı! Kardashian'a benzetildi

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Erotik fotoğraflarını savundu! “Bu feminist bir hareket”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.