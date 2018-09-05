Demet Akalın: Borcun bitmesine daha çok var

Demet Akalın önceki gün Bodrum’da konser verdi.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, ticaretten anlamadığını söyledi:

“Ne ticarete atılmayı düşünüyorum, ne at çiftliği işine girmeyi düşünüyorum. Sadece sahneden para kazanıyorum. Bildiğim tek işi yapıyorum. Ticaret benim anladığım bir olay değil.”

Ünlü şarkıcı, eşi Okan Kurt’un borçlarıyla ilgili sorulara ise şöyle yanıtladı: “Borcun bitmesine daha çok sene var. Borç ödüyoruz, her şeyim kızıma kalacak. Borç yiğidin kamçısıdır.”

