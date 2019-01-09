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Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye de tedbir kararı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 09.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

Demet Akalın, 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Ece Erken'in ardından Bircan Bali hakkında da tedbir kararı çıkarttı.

Demet Akalın'dan Bircan Bali'ye de tedbir kararı

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Ece Erken, Eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu açıklayan Ece Erken, eski arkadaşı Demet Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki yazışmaları ifşa etmişti.

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarmıştı.

Ancak Demet Akalın, bununla da yetinmedi. Akalın, Programın diğer sunucusu Bircan Bali için de tedbir kararı aldırdı.

'AVUKATI WHATSAPP'TAN YOLLADI'

Bilal Özcan'ın haberine göre, Akalın, Ece Erken’e aldırdığı 1 ay boyunca koruma kararını Bircan Bali için de aldırdı.

Bircan Bali “Koruma kararını Demet Akalın’ın avukatı bana WhatsApp'tan yolladı!” dedi

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın Bircan Bali ece erken

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