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Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'a olay tepki!

10.04.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, kızı Hira’nın TikTok üzerinden 7 bin TL kredi kartından ödeme yapması üzerine sitem eden Demet Akalın’ı diline doladı. Akalın'dan ise yanıt gecikmedi.

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'a olay tepki!

Komedyen Cem Yılmaz, stand-up gösterilerine kaldığı yerden devam etti. Önceki gün Zorlu PSM’de gerçekleşen gösterisinde, şarkıcı Demet Akalın’la ilgili yaptığı espri dikkat çekti. Demet Akalın'dan Cem Yılmaz'ın sözlerine cevap geldi.

Usta komedyen, “Demet Akalın’ın kızı Hira 7-8 bin kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş” sözleri herkesi gülümsetti.

Yılmaz'ın esprisine Demet Akalın'dan cevap geldi. Bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına ünlü şarkıcı sessiz kalmadı.

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Parayı geri aldığını belirten Akalın, 'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin’ ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Demet Akalın
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