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Demet Akalın'dan Doğa Koleji isyanı: Odayı sınıf yapıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:46 | Son Güncelleme

Kızı Hira'yla bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, Doğa Koleji'nin öğretmenlerine maaş ödeyememesiyle alakalı "Öğretmenlerin parasını ben ödeyeceğim" dedi.

Demet Akalın'dan Doğa Koleji isyanı: Odayı sınıf yapıp...

Son bir yıldır büyük ekonomik kriz içinde olan Doğa Koleji bünyesinde çalışan öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesi ile dersi bıraktı. Satışı gündemde olan Doğa Koleji'nde kızı okuyan şarkıcı Demet Akalın ise yaşanan sıkıntılara sessiz kalamadı.

"ÖĞRETMENİN PARASINI BEN ÖDEYECEĞİM"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın önceki gün kızı Hira ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Akalın, satışı gündemde olan Doğa Koleji hakkında da konuştu. Kızı Doğa Koleji'nde okuyan Akalın, yaşanan sıkıntılara isyan ederek "Hira, hasta olduğu için okula gitmedi. Eğitim devam ediyor ama can sıkıcı bir durum. Öğretmenler maaşlarını 3 aydır alamıyorlarmış. Biz 1-2 arkadaşımla aşağıdaki odayı sınıf yapacağız. Öğretmenin parasını ben ödeyeceğim. Valla ciddi ciddi düşünüyorum artık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Doğa Kolej'inde maaşlarını alamayan öğretmenlerin ders boykotu devam ederken, yönetimden açıklama talep eden veliler İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplandı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girdi.

Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu, ancak bunun öğrencilerin eğitimine yansımasını istemediklerini belirten öğretmenler, "Sesimizi duyurmak ve biriken alacaklarımızın ödenmesini istiyoruz" talebinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yakın izlemeye aldığı Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı.

İTÜ Vakfı'ndan dün yapılan açıklamada, "Doğa Koleji ile ilgili müzakereler olumlu yönde devam ediyor. Bilgilendirme en kısa sürede yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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