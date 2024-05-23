MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Müjde Uzman "Tükendim" dedi, eski aşkı Sinan Akçıl ise inanamadı

Müjde Uzman "Tükendim" dedi, eski aşkı Sinan Akçıl ise inanamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.05.2024 11:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinan Akçıl, “Tükendim” diyerek isyan eden ve sette astım krizi geçiren eski aşkı Müjde Uzman hakkında söyledikleriyle sosyal medyada gündeme geldi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, hastanelik olmuş ve yaşadığı zorlukları ve duygularını dile getirmişti.

"Hayatımda ilk defa tükendim" diyerek isyan eden Uzman sette astım krizi de geçirmişti. Tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberlerin yapılmasının ardından oyuncu "Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" diyen oyuncunun eski sevgilisi Sinan Akçıl'a bu konu soruldu.

Sinan Akçıl ise gülerek "Zannetmiyorum tükenmez ya tükense bende tükenirdi zaten" dedi.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı Akçıl devamında ise "Beni atlattığı için bundan sonra hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın yorumuna sosyal medyada eleştiriler de vardı. Akçıl'a "Gereksiz boş bir yorum yapmış", "Bu ne ego" tepkileri geldi. (2. Sayfa)


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasa teklifi çıldırttı! "5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile..."Yasa teklifi çıldırttı! "5000 köpeğe bakarım, b.klarını bile..."
Şaşırtan veda! Sette o isimle gerilim...Şaşırtan veda! Sette o isimle gerilim...
Tarzı olay oldu! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"Tarzı olay oldu! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"
Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçaklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Cumhurbaşkanlığında da görev yapan var! Maaşları dudak uçaklattı: 30 bin dolardan aşağı almaz

Emekliler hakkında olay iddia: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

Emekliler hakkında olay iddia: 'Onlara verdiğin çöpe gidiyor'

Önce Meteoroloji sonra AFAD… Uyarılar peş peşe geldi: Kuvvetli yağış geliyor…

Önce Meteoroloji sonra AFAD… Uyarılar peş peşe geldi: Kuvvetli yağış geliyor…

Kira zammında 5 yıl detayı! Ev sahibi TÜFE oranını beğenmezse...

Kira zammında 5 yıl detayı! Ev sahibi TÜFE oranını beğenmezse...

Şirin Payzın’dan ayrılık kararı! Veda etti...

Şirin Payzın’dan ayrılık kararı! Veda etti...

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.