Müjde Uzman "Tükendim" dedi, eski aşkı Sinan Akçıl ise inanamadı

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, hastanelik olmuş ve yaşadığı zorlukları ve duygularını dile getirmişti.

"Hayatımda ilk defa tükendim" diyerek isyan eden Uzman sette astım krizi de geçirmişti. Tükenmişlik sendromuna yakalandığına dair haberlerin yapılmasının ardından oyuncu "Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" diyen oyuncunun eski sevgilisi Sinan Akçıl'a bu konu soruldu.

Sinan Akçıl ise gülerek "Zannetmiyorum tükenmez ya tükense bende tükenirdi zaten" dedi.

Şarkıcı Akçıl devamında ise "Beni atlattığı için bundan sonra hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl'ın yorumuna sosyal medyada eleştiriler de vardı. Akçıl'a "Gereksiz boş bir yorum yapmış", "Bu ne ego" tepkileri geldi. (2. Sayfa)







