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Demet Akalın'dan Ece Erken hakkında tedbir kararı

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 07.01.2019 22:12 | Son Güncelleme

Ece Erken yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Şarkıcı Demet Akalın da mahkemeye başvurarak sunucu Ece Erken hakkında tedbir kararı çıkarttı.

Demet Akalın'dan Ece Erken hakkında tedbir kararı

Eski eşi çocuğunun babası Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'i almak için mahkemeye verdiğini açıklayan Ece Erken, olaya dahil olan Demet Akalın'la ilgili mesajlaşmaları ifşa etti. Demet Akalın’a 'Senin foyanı ortaya çıkarırım, benimle uğraşma' diyen Ece Erken, Akalın’la tüm yazışmalarını canlı yayında tek tek anlatınca ortalık karıştı.

Ece Erken'in canlı yayındaki sözleri üzerine Demet Akalın, mahkemeden tedbir kararı çıkarttı. Karara göre Erken bir ay boyunca Akalın'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

Ece Erken de mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

ec

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