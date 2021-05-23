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Demet Akalın'dan Eurovision paylaşımı! Azerbaycan'a destek istedi

23.05.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabı üzerinden Eurovision 2021 şarkı yarışmasını anlık olarak yorumladı. Her hareketi ile olay olan Demet Akalın yaptığı paylaşımda Murat Boz'u Eurovision'da görmek istediğini ifade etti. İşte, ayrıntılar...

Demet Akalın'dan Eurovision paylaşımı! Azerbaycan'a destek istedi

Demet Akalın Twitter hesabı üzerinden anlık olarak Eurovision yorumlarını paylaştı. Türkiye'nin Eurovision'a katılmamasından yakınan ünlü şarkıcı yarışmada Murat Boz'u görmek istediğini belirtirken, Azerbaycan'a destek istedi. İşte, Demet Akalın'ın Eurovision 2021 twitleri...

DEMET AKALIN'IN EUROVİSİON 2021 TWİTLERİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bu akşam Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı 65'inci Eurovision şarkı yarışmasını anlık olarak takip etti. Demet Akalın'ın Eurovision hakkındaki twitleri ise kısa sürede gündem oldu. İşte, o twitler...


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Demet Akalın
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