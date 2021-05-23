Demet Akalın'dan Eurovision paylaşımı! Azerbaycan'a destek istedi

Demet Akalın Twitter hesabı üzerinden anlık olarak Eurovision yorumlarını paylaştı. Türkiye'nin Eurovision'a katılmamasından yakınan ünlü şarkıcı yarışmada Murat Boz'u görmek istediğini belirtirken, Azerbaycan'a destek istedi. İşte, Demet Akalın'ın Eurovision 2021 twitleri...

DEMET AKALIN'IN EUROVİSİON 2021 TWİTLERİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bu akşam Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı 65'inci Eurovision şarkı yarışmasını anlık olarak takip etti. Demet Akalın'ın Eurovision hakkındaki twitleri ise kısa sürede gündem oldu. İşte, o twitler...

Murat Boz ne sallardı beeee #Eurovision olalım seneye yaaa kıskandım ne güzeller yaaa üfff imzamı toplasak — Demet Akalin (@DemetAkalin) May 22, 2021

Almanya’da yaşayan türkler; dost ve kardeş ülke Azerbaycan için 21 yazıp 99599’a SMS gönderelim ???????? #Eurovision — Ceyda (@KaraagacCeyda) May 22, 2021

Ayyy ağlıcam sinirim bozuldu valla çok iyisiniz #Azerbaycan — Demet Akalin (@DemetAkalin) May 22, 2021

Seyrediomusunuz? @TRTKurumsal biz böyle baya bi kalabalık genç yaşlı orda olmak istiyoruz ... sevgiler???? — Demet Akalin (@DemetAkalin) May 22, 2021



