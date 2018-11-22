Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya destek

İrem Derici’nin Ayşe Arman’la olan röportajında Işın Karaca’dan “Işın denilen kadın” diye bahsedilmesi Demet Akalın’ı deyim yerindeyse çılgına çevirdi. Sosyal medya hesabından, “İlahi adalet üç gün bile beklemedi be yavrum” diyen Akalın’ın bu çıkışının ardından Işın Karaca da “Yüzünüze bakıp utanmadan yalan söyleyecek cesareti vardır bazılarının” paylaşımı yaptı.

Akalın bu paylaşıma da “Koskoca Işın Karaca’ya ‘Işın denilen kadın’ demek ne demek ya? Cidden iyi çıldırmıyorsun” yorumu yaparak arkadaşına destek oldu.