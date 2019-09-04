Demet Akalın'dan 'kıro' tepkisi!

Dün akşam Harbiye'de konser veren Demet Akalın sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tuba Ünsal'la yaşadığı polemiğe de değinen şarkıcı, "Dünya starları da bunları giyiyor. Bana diyorlar "Görgüsüz, çok kırosun yine marka giymişsin." Bu markaları adamlar giysinler diye çıkarıyorlar.

Tuba Ünsal'la aramızda bir sorun olmadı. Aslında ben onu koruyan bir şey söylemiştim. Ben bir kere giydiğimi 30 kere de giyiyorum. O rahatlasın diye ben eski sezon olduğu için 4 bin lira dedim ama yanlış anlaşıldı.” dedi.



