MAGAZİN

Demet Akalın'dan kızı Hira'ya Aleyna Tilki sürprizi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 5 yaşına giren Hira için dillere destan bir doğum günü partisi düzenledi. Akalın, bu partiye Aleyna Tilki'yi davet edince ortalık karıştı.

Okan Kurt'la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Hira'nın üzerine titreyen ve her fırsatta ona olan sevgisini gösteren Demet Akalın, geride bıraktığımız gün 5 yaşına basan kızı Hira için bir doğum günü partisi düzenledi.

ALEYNA TİLKİ SÜRPRİZ YAPTI

Akalın'ın düzenlediği doğum günü partisine pek çok ünlü isim çocuklarıyla katılırken günün sürprizi şarkıcı Aleyna Tilki oldu. Bir anda Tilki'yi karşılarında gören çocuklar hayranlıklarını gizleyemedi. Partiye katılan çocukları eğlendiren Aleyna Tilki'ye Akalın övgü yağdırdı.

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"DELİKANLI ALEYNA"

Akalın, Hira'nın doğum gününe katılan Aleyna Tilki'ye sosyal medya hesabından teşekkür etti. Akalın Tilki için, "Gönlü güzel kız sen çocukları deli mutlu ettin, inşallah dünya değil galaksi starı olursun baby… Kalbinden ne geçiyorsa kat ve kat fazlasını versin Rabbim. Seni çok seviyoruz delikanlı Aleyna"

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Akalın'ın kızı Hira için düzenlediği doğum günü partisine eski manken Ebru Destan, modacı Gülşah Saraçoğlu ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimler de katıldı.

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