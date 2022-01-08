Demet Akalın'dan Mahsun Kırmızıgül'e gönderme! "Bizden aldığın 16 yıl için affedilmezsin kral"

16 yıllık aradan sonra yeni albümü 'Hoş Geldin' ile müziğe dönen Mahsun Kırmızıgül rekora imza attı.

iTunes’da 'En Çok Satın Alınan Albümler' listesinde saatler içinde zirveye yerleşirken, albümdeki birçok şarkı aynı anda YouTube ‘da Trendler listesine giriş yaptı. Usta sanatçının yeni albümü dijital kanallarda 7 gün de 20 milyon izlenmeyi geçti.

"BİZDEN ALDIĞIN 16 YIL İÇİN AFFEDİLMEZSİN"

Kırmızıgül’e yakın arkadaşı Demet Akalın’dan destek geldi. Akalın, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘’ Bir haftadır hiç durmadan dinliyorum… Bizden aldığın 16 yıl için affedilmezsin kral ama, şarkılar o kadar güzel ki… Eskileri de dinleyip ağlamayan beri gelsin…’’ notunu düştü.

DUYGULANDIRAN YANIT

Akalın'ın yorumuna duygulanan Kırmızıgül, "Şu sanat dünyasında kimlere neler yaptım neler... Deme'tim içinden gelenleri paylaştığın için sana teşekkür ederim. Bu camiada katkılarım olan bana hocam diyen, abi diyen, usta diyen bir çok insanında Canı Sağolsun." yanıtını verdi.



