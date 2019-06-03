MAGAZİN

Demet Akalın’dan Sinan Akçıl’a sert sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın bugün fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya 'Sinan Akçıl'a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz' dedi.

Demet Akalın’dan Sinan Akçıl’a sert sözler

Akalın, fotoğrafının altında takipçi satmaya çalışan bir kullanıcıya ‘Sinan Akçıl’a yaz o alır! Bizim takipçi satışıyla işimiz olmaz’ şeklinde bir yorumda bulundu. Sivri dilli şarkıcı Demet Akalın, bu çıkışıyla meslektaşı Sinan Akçıl’ın sahte takipçi aldığını ima etti.

“KOMİK ÇOCUK”

Başka bir takipçisinin Sinan Akçıl hakkında söylediği sözler için Demet Akalın’a ‘Vuuuh magazine konu çıkardın’ yorumuna ise ‘Kendisi bana bugün sallamış! Hayır o şarkıyla bir de utanmıyor da kafa tutmaya, komik çocuk! Hande Yener’le barışmak bu kadar rahatsız etmemeli insanları’ cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın sinan akçıl

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