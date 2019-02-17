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Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi: Son 10 yılın en kötüleri

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasını izlerken gülme krizine giren Demet Akalın yarışmacıların başarısız olmasını "Son 10 yılın en kötüleri" diyerek eleştirdi.

Demet Akalın'dan Survivor eleştirisi: Son 10 yılın en kötüleri

Survivor Türkiye-Yunanistan dün akşama yine damga vurdu.

Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı dokunulmazlık oyununu ise 6 puanlık farkla Türkiye kazandı.

Yarışmayı izleyen Demet Akalın ise o anları Insagram hesabından paylaştı. Yarışmacının başarısız olmasını izlerken gülme krizine giren Akalın "Son 10 yılın en kötüleri" diyerek yarışmacıları eleştirdi.

Ayrıca Türk yarışmacıların atışları düzgün yapamaması sırasında Acun Ilıcalı'nın "dağlara taşlara atıyor" demesi üzerine ise Akalın "Acun delirdi" diyerek gülmesine engel olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın survivor

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