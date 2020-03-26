Demet Akalın'dan Survivor Evrim'i eleştiren İhsan Tarkan'a ilginç tepki: Kendine gel

Koronavirüsün ülkemizi etkilemeye başlamasıyla Demet Akalın’dan “ev kal” paylaşımları da arka arkaya geldi. 8.9 milyon takipçisiyle en çok etkileşimdeki sosyal medya sayfalarından birine sahip olan Akalın, Instagram hesabı üzerinden özel hayatı ve işlerine dair gönderiler paylaşmaya devam ediyor.

"SURVIVOR'DA YAPTIKLARINI UNUTMADIK"

Demet Akalın’ın yorumlarından nasibini son olarak Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan aldı. Ünlü şarkıcı Survivor Panorama programını izlerken hikaye attı ve İhsan Tarkan’ın Survivor yarışmasındayken yaptıklarını hatırlatmayı ihmal etmedi.

Akalın’ın eleştiri okları Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan’a çevrildi. Akalın, Survivor Evrim'i eleştiren Tarkan’ı etiketlediği hikayesinde; "İhsan kardeş, sen hatırlamıyorsan finalde ve kızın doğum gününde Merve'yi adada yalnız bırakmıştın. İnsanlıktan bahsetme bana. İhsan kendine gel” sözleriyle hatırlatma yaptı.

Ünlü sanatçı Tarkan’ı esprili bir dille eleştirdikten sonra kıza Hira’ya dönerek “Benimle aynı fikirde misin?” diye sordu. Kızın onayı alan Akalın’ın keyfi iyice yerine geldi.

