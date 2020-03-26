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Demet Akalın'dan Survivor Evrim'i eleştiren İhsan Tarkan'a ilginç tepki: Kendine gel

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 21:00 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüs salgını nedeniyle günlerini kızı Hira'yla birlikte evinde geçiriyor. Survivor'ın sıkı bir takipçisi olan Demet Akalın, canlı yayında Evrim'i eleştiren Survivor Panorama sunucusu İhsan Tarkan'a da Instagram hesabından ilginç bir yanıt verdi.

Demet Akalın'dan Survivor Evrim'i eleştiren İhsan Tarkan'a ilginç tepki: Kendine gel

Koronavirüsün ülkemizi etkilemeye başlamasıyla Demet Akalın’dan “ev kal” paylaşımları da arka arkaya geldi. 8.9 milyon takipçisiyle en çok etkileşimdeki sosyal medya sayfalarından birine sahip olan Akalın, Instagram hesabı üzerinden özel hayatı ve işlerine dair gönderiler paylaşmaya devam ediyor.

"SURVIVOR'DA YAPTIKLARINI UNUTMADIK"

Demet Akalın’ın yorumlarından nasibini son olarak Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan aldı. Ünlü şarkıcı Survivor Panorama programını izlerken hikaye attı ve İhsan Tarkan’ın Survivor yarışmasındayken yaptıklarını hatırlatmayı ihmal etmedi.

Akalın’ın eleştiri okları Survivor Panorama programında yorumculuk yapan İhsan Tarkan’a çevrildi. Akalın, Survivor Evrim'i eleştiren Tarkan’ı etiketlediği hikayesinde; "İhsan kardeş, sen hatırlamıyorsan finalde ve kızın doğum gününde Merve'yi adada yalnız bırakmıştın. İnsanlıktan bahsetme bana. İhsan kendine gel” sözleriyle hatırlatma yaptı.

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Ünlü sanatçı Tarkan’ı esprili bir dille eleştirdikten sonra kıza Hira’ya dönerek “Benimle aynı fikirde misin?” diye sordu. Kızın onayı alan Akalın’ın keyfi iyice yerine geldi.
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CANLI YAYINDA MORAL KONSERİ VERDİ!

Demet Akalın, takipçileri için de moral gecesi düzenleyerek canlı yayından konser verdi. Evinin salonunda oturarak en sevilen şarkılarını seslendiren Akalın’a eşi Okan Kurt ve kızı Hira’da eşlik etti. Ünlü pop sanatçısının Instagram hesabından verdiği konseri 359 bin kişi canlı olarak evlerinden izledi ve yorumlarıyla yayına dahil oldular.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın, Survivor, survivor evrim, Survivor Panorama, ihsan tarkan,

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