MAGAZİN

Demet Akalın’dan takipçisine şok yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2018 20:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, dünyaca ünlü markanın defilesini paylaşıp "Hepsi benim" olmalı deyince bir takipçisi "Aç gözlü yakıştırması" yapıp ünlü şarkıcıyı hedef aldı. Akalın'ın takipçisine verdiği tepki ise tam anlamıyla şok etkisi yarattı: "O zaman yemek de yemeyelim. S.çıyoruza geliyor bu mantık"...

Demet Akalın’dan takipçisine şok yanıt

Kıyafetlere olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, defile videosu paylaşıp kıyafetleri kast ederek “Hepsi benim olmalı” yazdı. Bunun üzerine bir takipçisi “Yazık günah ya. Bu kadar da aç gözlü olunmaz. O gözleri kara toprak doyuracak. Bir parça kefen bulur muyum diye düşün” yorumunda bulundu.

Öfkelenen Akalın, takipçisinin yorumuna, “O zaman yemek de yemeyelim. S.çıyoruza geliyor bu mantık” diye karşılık verdi. Sosyal medya hesabında yaptığı imla hataları, sanatçılar ve takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık kendinden söz ettiren Akalın’ın ilginç tepkisi sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

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