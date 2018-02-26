Demet Akalın’dan takipçisine şok yanıt

Kıyafetlere olan düşkünlüğü ile bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, defile videosu paylaşıp kıyafetleri kast ederek “Hepsi benim olmalı” yazdı. Bunun üzerine bir takipçisi “Yazık günah ya. Bu kadar da aç gözlü olunmaz. O gözleri kara toprak doyuracak. Bir parça kefen bulur muyum diye düşün” yorumunda bulundu.

Öfkelenen Akalın, takipçisinin yorumuna, “O zaman yemek de yemeyelim. S.çıyoruza geliyor bu mantık” diye karşılık verdi. Sosyal medya hesabında yaptığı imla hataları, sanatçılar ve takipçileriyle girdiği polemiklerle sık sık kendinden söz ettiren Akalın’ın ilginç tepkisi sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.

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