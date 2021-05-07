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Demet Akalın devlet büyüklerine seslendi: Turistlere testi mecbur kılın

07.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde tatile gitmesiyle sık sık eleştirilen Demet Akalın devlet büyüklerine seslendi. Akalın "Turistlere testi zorunlu yapın" dedi.

Demet Akalın devlet büyüklerine seslendi: Turistlere testi mecbur kılın

Hem kış hem de bahar başında tatile giden hatta Uludağ tatili sırasında koronavirüse yakalanan Demet Akalın gündeme dair yorumlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Akalın son olarak turistlerle ilgili bir talepte bulundu. Devlet büyüklerine seslenen Akalın paylaşımında şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Dubai'de sadece üç gün kalmak için 3 kere test istiyorlar. Sayın devlet büyüklerimizden rica ediyoruz turistlere testi mecburi kılın. Bir yaz bir kış daha intihar haberleri duymak istemiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Demet Akalın
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Sanamı soracaklardı acaba ? Herşeye karışma sen kamuyu temsil eden biri değilsin.
zaten test yaptiriyoruz gelirken
ne diyorsun sen onlar ülkeye dövüz getiriyor ))) biz sanki ceplerinde para alıyoruz

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