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Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın, kredi kartı üzerinden dolandırıldığını duyurdu. Uzun süredir alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu açıkladı.

Demet Akalın dolandırıldı! 'Bir de dolar üzerinden...'

Demet Akalın, Twitter hesabından kredi kartının haberi olmadan kullanıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

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Akalın, "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.

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Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.

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Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kayınpederi almıştır
o kadar paran var sırf ucuz diye yurtdışında. konsol alıyorsun giden paran en fazla 1000 tl olsun ağlıyorsun onun içinde ayıp be
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