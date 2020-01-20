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  4. Demet Akalın giyim tarzı çıkışı: Dekolte değil, pornografi!

Demet Akalın giyim tarzı çıkışı: Dekolte değil, pornografi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kıbrıs konseri öncesi soruları yanıtlayan Demet Akalın, bazı kadınların dekoltelerinin fazla abartılı bulduğunu söyleyerek "Midem bulanıyor" dedi. Hadise'ye kıyafetiyle ilgili sorular sorulunca ise "Ben de zamanında çok giydim. Anne olduktan sonra insan biraz daha dikkat ediyor" dedi.

Demet Akalın giyim tarzı çıkışı: Dekolte değil, pornografi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Kıbrıs'taki lüks bir otelde konser verdi. Sahne öncesi muhabirlerle sohbet eden Akalın, son günlerde gündem olan dekolte tartışmasına dahil olarak kadınları kızdıracak açıklamalar yaptı.

Zaman zaman laf atarak atıştığı meslektaşı Hadise'nin sahne kıyafetlerini eleştirenler için söylediği "Edepsizlik sizin kafanızda!" sözü üzerine konuşan Akalın, "Zamanında ben de giydim mayo ve açık şeyler. Bir şey demem hoş olmaz. Hayatına biri girince o minileri giymek zor" dedi.

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"MİDEM BULANIYOR"

Sivri diliyle her daim adından söz ettiren Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Popçular değil ama birkaç hatun kötü giyiniyor. Dekolte değil, pornografik yani! Gördüğümde midem bulanıyor."

Sanat camiasında herkesin birbirinin kuyusunu kazdığını söyleyen Akalın, "Hülya Avşar'ın söylediği gibi, sanatçıdan dost olmuyor" şeklinde konuştu.


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