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Demet Akalın'ı çileden çıkaran olay: Soyuldum

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2019 09:59 | Son Güncelleme

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin talihsiz günü... Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından isyan etti. Akalın çalışanı tarafından soyulduğunu iddia etti.

Demet Akalın'ı çileden çıkaran olay: Soyuldum

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin evinde panik anları... Akalın'ın eşyaları çalındı; iddialara göre bir çanta dolusu mücevher ve parayı alıp kaçan hırsız, kısa sürede güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Demet Akalın, gece saatlerinde Twitter hesabından “Bela mı okuyum bu saatlere kadar beni böyle uykusuz bıraktığın için. İnşallah en ağır cezayı alırsın” yazdı. Hayranları ise merak içinde Akalın'a ne olduğunu sorunca ünlü şarkıcı patladı:

“Soyuldum. Sayıklıyor çocuk. Sinirler alt üst ya nasıl bir psikolojiyle oynamak bu. Çocuk nasıl güven duygusu kazanacak. İnanmıyorum ben artık insanlara valla lanet olsun.”

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Akalın hırsızın eski çalışanı olduğunu da sosyal medya hesabından söyledi. 'Orkidine kadar alıp düşünürsen böyle olur" diyerek isyan eden Akalın artık kimseye güvenmeyeceğini söyledi.

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O KOCA SANA LANET GETIRIYOR KIZIM SEN BIRAK O LANETLI KOCAYI BENCE
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