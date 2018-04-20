MAGAZİN

Demet Akalın'ı tanımak mümkün değil

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.04.2018 10:21 | Son Güncelleme

Demet Akalın'ın annesi kızının çocukluk fotoğrafını paylaştı. Demet Akalın'ın muhteşem değişimi şaşırttı

Demet Akalın'ı tanımak mümkün değil

Şarkıcı Demet Akalın'ın annesi Şenay Hanım kızının küçüklük fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Fotoğrafı görenler Demet Akalın'ı tanımakta zorluk çekti.

DEMET AKALIN NASIL EVLENDİ

Demet Akalın, Cihan Şensözlü'nün YouTube üzerinden yaptığı 'Sanane Cihanna' programının konuğu oldu. Güzel şarkıcı, genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmeyle ilgili tüyolar verdi. İş adamı Okan Kurt'la altı yıl önce evlenen Akalın, ''İlişkilerimin hep ciddi olmasını istedim. Okan'ı alıp karşıma, 'Sen benimle evlenmeyi düşünüyor musun?' diye sordum. Eveledi, geveledi ve o gün ayrıldık. Ertesi gün 'Evlenelim mi?' diyerek teklif etti. Altı aylık birlikteliğimiz varken nikah masasına oturttum'' dedi.

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