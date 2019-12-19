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Demet Akalın icra memuruyla davalık olmuştu! Mahkemeden flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Demet Akalın’ın evine eski eşi Okan Kurt'un borçları sebebiyle haciz gelmiş ve haciz işlemi sırasında, Akalın'ın eşyaları zarar görmüştü. Akalın daha sonra hacze gelen memura dava açmıştı. Mahkeme memur hakkında kararını verdi.

Demet Akalın icra memuruyla davalık olmuştu! Mahkemeden flaş karar

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt’un ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle, borçlu olan şirket yerine Beykoz’daki kendi evine hacze gelen icra memuru Yavuz N. hakkında şikayetçi olmuştu. Akalın, klimaların söküldüğü için evini su bastığını iddia etmişti.

İcra memuru hakkında “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan icra memuru Yavuz N.'nin yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Yavuz N. ile avukatı Eşref Altınoluk katıldı. Duruşmaya, müşteki Demet Akalın gelmezken, avukatı Ayten Hiçyılmaz salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ayten Hiçyılmaz, “Sanığın atılı suçu işlediğini ve bu hususun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar tutanakta site yönetimine gidildiği yazılmışsa da polis memurunun verdiği beyanda kesinlikle site yönetimine gitmediklerini söylemiştir. Haciz tutanağın hangi borçlu için haciz mahalline gidildiği yazılı değildir. Sanık, haciz memuru olarak evin borçluya ait olmadığını tutanağa yazmak zorundadır. Ancak bunu yazmamıştır. Borçluya ait ev gibi işlem yapmıştır. Dolayısıyla görevini kötüye kullanmıştır, suçu sabittir. Evrakta sahtecilik de yapmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

'KASTEN BİR ŞEY YAPMADIM!'

Sanık Yavuz N. esas hakkındaki savunmasında, “Tutanağa tüm beyanları geçtim. Hem müşteki avukatının hem de alacaklı vekilinin beyanlarını geçtim. Benim araştırmakla yükümlü olduğum husus, evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın hacze kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak ben hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum. Onun dışında görevimin gereğini yerini getirdim. Kasten bir şey yapmış değilim” diyerek beraatini istedi.

Sanık avukatı Eşref Altınoluk ise, “Müvekkilimin savunmasına aynen katılıyorum. Müvekkilim tüm beyanları tutanağa geçmiştir. Beyanları tutanağa geçilmezse suç işlemiş olur. O zaman ispat külfeti değişir. Müvekkilimin beraatini istiyorum” dedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından daha açılmışsa da sanık Yavuz N.’nin atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
işte adalet. demet senin kocan malları kaçırsın boşansın konkordota ilan etsin bunlar suç olmasın görevini yapan memur suçlu olsun oldu oldu hadi zararını başka kapıdan çıkar
sırf mal varlığı gitmesin diye tek celsede boşanıp aynı gün aynı evde yaşayıp sonrada kamera karşısında ahkam kestiler bu devleti kandırmak değilde ne vatan hainliği değilmi bu
millete borç takın,beach lerde orda burda paraları ziftlenin.sonrada hörevini yapan memura iftira atın.koca mahkeme demet akalınamı inanacak,yalancılıgı tescillenmiş oldu
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