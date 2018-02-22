Demet Şener, 16 yıldır küs olduğu Demet Akalın'ın İbrahim Kutluay’la boşanmasıyla ilgili yaptığı, “Düşünsenize ben de şu an iki çocukla dul kalabilirdim” sözlerini mahkemeye taşıyacağını açıklamıştı.

Demet Akalın ise avukatı aracılığıyla açıklamada " Dul sözü ile hiçbir şekilde birilerini aşağılama veya küçük düşürme amacı gütmemektedir" dedi.

İşte o açıklama:

Kamuoyuna,

Müvekkilimiz Demet AKALIN’ın tamamen içten ve iyi niyetli olarak yapmış olduğu birtakım açıklamalar, kasıtlı ve son derece kötü niyetli bir şekilde, söyleniş amacının dışında yorumlanarak, çarpıtılmaktadır. Müvekkilimiz, hepinizin bildiği gibi içindeki tüm duyguları, tamamen samimi bir şekilde dile getiren, bu manada hiçbir ajandası olmayan biridir. Müvekkilimizin halk tarafından bu denli sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri de; şüphesiz ki en az mesleki başarısı kadar , bu samimi ve içten karakteridir.

İÇTEN GELEN SESİ BUNLARDIR

Müvekkilimizin, erkek şiddeti, çocuk istismarı gibi toplumsal sorunlara dair düşüncelerini olabilecek en sert şekillerde dile getirdiği herkesin malumudur. Müvekkilimiz, yapmış olduğu son açıklama ile yine Türk toplumunda kadının konumuna ve adeta kanayan bir yaraya parmak basmıştır. Zira Türk toplumunda kadınlar; genellikle evlendikten sonra çalışma hayatına veda etmekte olup evliliklerinin sona ermesi neticesinde ise uzun yıllar iş hayatından uzak kalmış olmaları sebebiyle iş hayatına geri dönememekte ve geçmişte verdikleri bu karardan ötürü büyük pişmanlık yaşamaktadırlar. Müvekkilimiz, yapmış olduğu açıklama ile bu durumun sakıncalarını dile getirmek istemiş, ne kadar varlıklı biriyle evlenilirse evlenilsin, bir kadının güçlü olması ve hiç kimseye muhtaç olmadan yaşaması amacıyla her daim iş hayatında olmasını, evlilikle iş hayatını bırakmamaları gerektiğini dile getirmiştir. Ve yine kendisinin de o günün şartlarıyla, iş hayatını bırakabilecek bir konumda olduğunu düşünerek, olayların farklı gelişmesi neticesinde böyle bir akıbete uğramamış olmasından dolayı müteşekkir olduğunu ifade etmiştir. Müvekkilimizin bir kaç cümle ile dile getirmiş olduğu sözlerin içten gelen sesi bunlardır.