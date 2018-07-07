MAGAZİN

Demet Akalın’ın bluzu sosyal medyayı salladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

Çeşme'de bir beach'te konser veren Demet Akalın'ın 7 bin TL'lik bluzu, sosyal medyaya damga vurdu. Demet Akalın bluzuna laf edenlere bakın nasıl tepki gösterdi

Demet Akalın’ın bluzu sosyal medyayı salladı

Demet Akalın, dün Çeşme’de özel bir beach’te konser verdi. Akalın’ın konserine söylediği şarkılardan çok, Monte Carlo’dan aldığı çiçekli bluzu damga vurdu.

Akalın’ın Louis Vuitton marka turuncu tonlarında dolgu topuklu, bilekten bağlamalı ayakkabıları ve Zara marka şortu ile kombinlediği bluzu tam olarak 1300 Euro, yani 7 bin TL…

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‘OTUR KALK HALİNE ŞÜKRET’

Akalın’ın yaklaşık 7 bin TL’ye aldığı bluz herkes tarafından ya masa örtüsüne ya piknik örtüsüne benzetildi.

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Hatta pek çok kullanıcı “Bu bluza değil 1300 euro 5 kuruş bile vermem” gibi tepkilerde bulundu. Kimi ise “Biz 130 TL bile veremezken sen 1300 euro verebiliyorsun. Otur kalk haline şükret” dedi.

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