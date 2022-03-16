Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Okan Kurt ve ailesinin 2 nakliyat firmasının borcu 500 miyon TL'nin üzerinde, mahkemenin iflas kararı ile 2 firma için de tasfiye süreci başladı. Peki Demet Akalın'ın boşandığı eşi Okan Kurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Okan Kurt ne iş yapıyor? Okan Kurt'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

DEMET AKALIN'IN BOŞANDIĞI EŞİ OKAN KURT KİMDİR?

Okan Kurt 1982 yılında Mersin'de doğdu. Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, Bahçeşehir Üniversitesi’nde mimarlık okurken inşaat sektörüne yöneldi. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı.

2012 yılında kendisinden eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.

OKAN KURT NE İŞ YAPIYOR?

Okan Kurt ticaretle uğraşmaktadır. Okan Kurt 2012'de ünlü şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çift, 2018'de boşandı fakat birlikte yaşamaya başladılar.

