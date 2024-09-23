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  4. Demet Akalın'ın cenazede giydikleri eleştirildi! Hatice isyan etti: Allah sizi bildiği gibi yapsın

Demet Akalın'ın cenazede giydikleri eleştirildi! Hatice isyan etti: Allah sizi bildiği gibi yapsın

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 11:45
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Yakın arkadaşı Metin Arolat'ın ani ölümüyle yıkılan Demet Akalın cenazede giydikleri yüzünden bir kesim tarafından eleştirildi. Akalın'a destek ise şarkıcı Hatice'den geldi.

Demet Akalın'ın cenazede giydikleri eleştirildi! Hatice isyan etti: Allah sizi bildiği gibi yapsın

Metin Arolat'ın ani ölümüyle yıkılan Demet Akalın cenazede arkadaşına son görevini yerine getirdi. Ağlayarak konuşan Demet Akalın "Belki diyorum hastaneye yetişse orada bir şey müdahale edilse... Belki evde yalnız uykusunda ölecekti bilemezsin orası Allah'ın bileceği şey. İnsan yakıştıramıyor" dedi.

Cenazede giydiği kıyafeti ve takma kirpikleri gündeme gelen Akalın'a eleştiriler de geldi.

Demet Akalın kendisine gelen mesajlar kızarak "Biri yazmış yas tut!! Adamın zaten vasiyeti hayat devam etsin sakın yas tutmak yok... Kendi anneciği bile gittiğinde sahneye çıktı... İnsanların acılarıyla baş etme yöntemlerine, hayatlarına saygı duyun" diyerek sert çıktı.

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Akalın'ın kıyafetine dair yapılan eleştiriler Hatice'yi de kızdırdı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Hatice şunları yazdı:

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"Biri ölüyor eşi dostu cenazeye koşuyor belli bir kesim yine duyar kasma peşinde milletin ne giydiği ile ilgileniyor yahu siz nasıl varlıklarsınız Allah sizi bildiği gibi yapsın."

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Demet Akalın
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